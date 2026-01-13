Wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation meldet, spendeten 985 Menschen nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe. Die Steigerung um 3,4 Prozent im Vergleich zum Jahr 2024 sei zwar ein ermutigendes Signal, reiche aber weiter nicht aus, um den Bedarf zu decken. Insgesamt konnten im vergangenen Jahr mehr als 3.000 Organe über die internationale Vermittlungsstelle Eurotransplant verteilt und - hierzulande oder im Ausland - transplantiert werden.
