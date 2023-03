Zahl der Protestanten in Deutschland sinkt. (imago images / photothek / Florian Gaertner)

Wie die EKD in Hannover mitteilte, ging sie in den 20 Landeskirchen vergangenes Jahr auf 19,15 Millionen zurück. Das sind rund 575.000 weniger als im Jahr zuvor. Die Zahl der Austritte lag über der Zahl der Sterbefälle. 19.000 Menschen wurden neu in die Kirche aufgenommen. Die EKD-Ratsvorsitzende Kurschus wertete die Entwicklung der Mitgliedschaftszahlen als bedrückend, nicht zuletzt für alle, die sich haupt- und ehrenamtlich in der evangelischen Kirche engagierten. Die Zahlen sind nach EKD-Angaben vorläufig. Die katholische Deutsche Bischofskonferenz veröffentlicht ihre Zahlen in der Regel im Sommer; nach ersten Meldungen ist auch bei den Katholiken ein deutlicher Rückgang zu erwarten.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.