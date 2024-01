WHO-Bericht

Immer weniger Menschen rauchen. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Daniel Bockwoldt)

Die WHO teilte mit, derzeit konsumierten rund 1,25 Milliarden Erwachsene Tabak. Die Zahl sei in den vergangenen beiden Jahren trotz des Anstiegs der Weltbevölkerung um 19 Millionen gesunken. Das sei eine gute Nachricht. Insgesamt sei in 150 Ländern ein abnehmender Konsum zu verzeichnen. Der zuständige WHO-Direktor Krech erklärte aber auch, Europa sei ein Sorgenkind. Dort sei der Anteil der Frauen, die Tabakprodukte konsumierten, zum Teil doppelt so hoch wie im globalen Durchschnitt.

Der Konsum von Tabak umfasst neben dem Rauchen auch das Kauen und Schnupfen von Produkten. Die WHO macht deren Konsum für verschiedene Arten von Krebs, für Herzkrankheiten und andere, tödlich verlaufende Leiden, verantwortlich.

