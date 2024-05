Drogenbeauftragter Blienert

Der Beauftragte der Bundesregierung, Blienert, teilte mit , die Zahl der Toten habe bei 2.227 gelegen. Das seien doppelt so viele wie vor zehn Jahren. Unter den Drogentoten seien mehr als 1.800 Männer und knapp 400 Frauen gewesen. Deutliche Anstiege gab es im Zusammenhang mit Kokain und Crack. Nicht erwähnt werden in der Statistik Todesfälle durch Alkoholkonsum. Älteren Angaben zufolge starben im Jahr 2020 rund 14.200 Menschen an einer ausschließlich durch Alkoholkonsum bedingten Krankheit.