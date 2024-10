Agentur für Arbeit in Nürnberg (picture alliance / Fotostand / K. Schmitt)

Im Vergleich zum Vormonat sank sie um 16.000 auf 2,79 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg mitteilte. Verglichen mit dem Oktober des vorigen Jahres waren aber 183.000 Menschen mehr ohne Arbeit. Die Arbeitslosenquote blieb im Monatsvergleich unverändert bei sechs Prozent. BA-Chefin Nahles erklärte, die Herbstbelebung am Arbeitsmarkt falle in diesem Jahr weitgehend aus.

Die Unterbeschäftigung, die neben der Arbeitslosigkeit auch Arbeitsmarktpolitik und kurzfristige Arbeitsunfähigkeit umfasst, lag im Oktober 2024 bei 3.56 Millionen. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 121.000.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.