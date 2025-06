Die Zahl der Millionäre ist weltweit weiter gestiegen. (IMAGO / Vladimir Drozdin)

Das geht aus einer Untersuchung des französischen Beratungsunternehmens Capgemini hervor. Die Zahl der Menschen, die über mindestens eine Million US-Dollar verfügen, stieg demnach im vergangenen Jahr um 2,6 Prozent auf 23,4 Millionen. Ihr Gesamtvermögen beträgt jetzt 90,5 Billionen Dollar - auch das ist ein Höchststand. Die Berechnungen werden seit 1997 jährlich angestellt.

Besonders stark war der Anstieg der Millionäre in den USA. Dies erkläre sich vor allem durch den Anstieg der Aktienkurse, hieß es. In Europa hingegen sei die Zahl der vermögenden Menschen um 2,1 Prozent geschrumpft - vor allem wegen der wirtschaftlichen Stagnation in vielen Volkswirtschaften.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.