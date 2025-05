Artenschutz

Ein Seeadler fliegt über eine Wiese an der Wümme nördlich von Bremen. (dpa / Sina Schuldt)

Im Jahr 2023 gab es landesweit 109 Seeadler-Paare, die ihre Reviere fest besetzt hatten, wie das niedersächsische Umweltministerium mitteilte. 65 von ihnen brüteten demnach erfolgreich. Inzwischen seien die Greifvögel in Niedersachsen fast flächendeckend verbreitet. 1997 waren es nur zwei Paare gewesen. Mitte des 19. Jahrhunderts waren Seeadler in der Region verschwunden.

Im vergangenen Jahr dürfte die Zahl der Paare schon auf mehr als 120 angestiegen sein, sagte Peter Görke von der Arbeitsgemeinschaft Adlerschutz Niedersachsen. Das gehe aus den Zahlen des aktuellen Brutberichts hervor, der aber bislang nicht veröffentlicht sei, weil noch Daten abgeglichen werden müssten: Insgesamt seien es wohl 400 Seeadler in Niedersachsen. Darunter seien auch viele noch nicht geschlechtsreife Tiere.

Großteil lebt in nördlichen Bundesländern

Ein Großteil der deutschen Seeadler lebt in den nördlichen Bundesländern. Dabei nutzen die Vögel bevorzugt Flüsse, Seen und Meeresküsten beim Nahrungserwerb. Seeadler sind keine Zugvögel, sie verbringen den Winter im Brutgebiet. Zum Brüten schätzt Haliaeetus albicilla hohe Bäume in ungestörten Gebieten unweit des Wassers. Die bis zu drei Eier werden abwechselnd von Männchen und Weibchen gewärmt.

In einem Naturschutzgebiet in Duisburg bekam ein Seeadler-Paar jüngst drei Jungtiere. Experten sprechen von einer Sensation. Laut einer Sprecherin der Naturschutzorganisation BUND ist es das erste Brutpaar mit Nachwuchs im Ruhrgebiet und das dritte in Nordrhein-Westfalen. Der Artenschutzbeauftragte der Stadt Duisburg stuft es als eine "absolute Sensation" ein, dass es sogar drei Jungvögel sind. Ob sie es alle schaffen werden, sei allerdings noch unklar. Ihre ersten Lebenswochen hätten sie gut überstanden - trotz zum Teil kalter und nasser Nächte.

Seeadler sind die größten Greifvögel Deutschlands

Der Seeadler ist der größte einheimische Greifvogel. Die Weibchen können eine Flügelspannweite von fast zweieinhalb Metern haben und übertreffen damit auch die Steinadler. Erst bei geschlechtsreifen Tieren ist der Schwanz weiß, Jungvögel haben in den ersten Jahren ein eher einheitlich dunkelbraunes Gefieder.

Mit ihren starken Krallen ergreifen die Vögel im Gleitflug Fische von der Wasseroberfläche. Anders als die Fischadler vermeiden sie ein vollständiges Eintauchen. Wasservögel wie Blässhühner, Gänse und Kormorane gehören zum Nahrungsspektrum, es kann auch Aas sein.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.