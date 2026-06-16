Bauministerium

Die Zahl der Sozialwohnungen in Deutschland sinkt. (picture alliance / imageBROKER / Schoening)

Wie ein Sprecher des Bauministeriums mitteilte, wurden zwar mehr als 27.000 neu gebaute Mietwohnungen gefördert, gleichzeitig fielen aber rund 57.500 aus der Subvention heraus. Damit sei bei den Sozialwohnungen unter dem Strich ein Minus von gut 30.000 zu verzeichnen.

Besonders wenig günstigen Wohnraum gibt es den Angaben zufolge in Nordrhein-Westfalen, gefolgt von der Hauptstadt Berlin und Bayern. In Baden-Württemberg, Niedersachsen sowie Sachsen stelle sich die Situation besser dar, hieß es. Ministerin Hubertz von der SPD will den Bau von Sozialwohnungen bis 2029 vorantreiben und stellt dafür 23,5 Milliarden Euro zur Verfügung.

Sozialwohnungen werden mit staatlicher Förderung gebaut oder modernisiert und müssen dafür bis zu 30 Jahre günstig vermietet werden.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.