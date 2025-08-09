Eine Umfrage der "Süddeutschen Zeitung" in den Bundesländern ergab, dass die Finanzbehörden im vergangenen Jahr 140.000 betriebliche Steuerklärungen kontrolliert haben. Das entsprach einem Rückgang um fast 60 Prozent im Vergleich zu 2015. Die Länder begründen die Entwicklung mit zunehmend komplizierten Prüfvorgängen und Fachkräftemangel. Insgesamt beschäftigten die Länder im vergangenen Jahr knapp 12.400 Betriebsprüfer - fast zehn Prozent weniger als vor zehn Jahren.

Auch die Summe der eingetriebenen Steuernachzahlungen ging entsprechend zurück - von durchschnittlich gut 16 Milliarden Euro in den Nuller- und Zehnerjahren auf knapp elf Milliarden im vergangenen Jahr.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.