Im vergangenen Jahr erfasste die Polizei deutlich mehr Straftaten gegen Obdachlose. (picture alliance / ZB / Matthias Tödt)

Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linkspartei hervor. Wie die "Rheinische Post" berichtet, gab es 2025 mehr als 2.560 Straftaten gegen Obdachlose. In den beiden Vorjahren waren es demnach je knapp 2.200.

Mit fast 600 Fällen wurden obdachlose Menschen am häufigsten in Berlin zu Opfern, gefolgt von Bayern mit rund 500 und Nordrhein-Westfalen mit rund 300 Fällen. Die meisten Straftaten wurden gegen Männer verübt, gut 500 Mal waren die Opfer obdachlose Frauen. Die Linkspartei wies jedoch auf eine insgesamt hohe vermutete Dunkelziffer hin, da die Betroffenen die Taten oft nicht anzeigen.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.