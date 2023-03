"Als neuen 'Trend' führt die Polizeiliche Kriminalstatistik an, dass Schüler kinderpornografische Video- und Bilddateien in Chatgruppen verbreiteten." (dpa/picture-alliance/Fredrik Von Erichsen)

Der "Welt am Sonntag" liegt nach eigenen Angaben bereits die Polizeiliche Kriminalstatistik vor, die Innenministerin Faeser diese Woche vorstellen will. Demnach waren in den vergangenen Jahren die Zahlen kontinuierlich gesunken. Auffällig hoch sei der Anstieg jetzt sowohl bei tatverdächtigen Zuwanderern als auch bei Kindern, heißt es weiter. Als neue Entwicklung werde in dem Papier angeführt, dass Schüler kinderpornografische Video- und Bilddateien in Chatgruppen verbreiteten.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul sagte der Zeitung, die nächste Innenministerkonferenz müsse sich mit dem Anstieg der Kinder- und Jugendgewalt beschäftigen. Ein Grund für die Entwicklung sei mangelnde Sozialkompetenz, führte der CDU-Politiker aus. Hinzu kämen das Internet mit seinen - Zitat - "zwielichtigen Seiten" sowie gewaltverherrlichende Videos und Spiele.

