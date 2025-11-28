Die Zahl liegt nach Angaben des Statistischen Bundesamtes um 12.800 oder 0,4 Prozent höher als im Wintersemester 2024/25. Die Entwicklung fällt in den einzelnen Hochschularten unterschiedlich aus. An Universitäten und gleichrangigen Hochschulen ging die Zahl der Studierenden leicht zurück, an Fach- und Kunsthochschulen stieg sie um mehr als zwei Prozent.
Im Studienjahr 2025, das auch das Sommersemester umfasst, nahmen knapp 492.000 Personen erstmals ein Studium auf. Dieser Wert stieg im Vergleich zum Studienjahr 2024 um 0,3 Prozent. Laut dem Statistischen Bundesamt ist dafür vor allem das verstärkte Interesse internationaler Studierender verantwortlich.
Diese Nachricht wurde am 28.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.