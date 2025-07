Bei einer schweren Explosion in einer Chemieanlage in Indien sind viele Menschen ums Leben gekommen. (Uncredited / AP / dpa / Uncredited)

Die Feuerwehr im Bundesstaat Telangana teilte mit, die Suche in den Trümmern gehe weiter. Möglicherweise seien noch weitere Menschen eingeschlossen. Das Unglück hatte sich gestern in der Trocknungsanlage des Unternehmens Sigachi Industries nahe Hyderabad ereignet, in der Rohstoffe zu feinem Pulver verarbeitet werden. Durch eine Detonation war ein Feuer ausgelöst worden.

In Indien befinden sich einige der weltweit führenden Pharmaunternehmen für die Produktion von Generika und Impfstoffen.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.