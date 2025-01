Die Brände in Kalifornien verwüsten große Teile der Gegend. (AP / Jae C. Hong)

Demnach wurden acht Leichen im Stadtteil Pacific Palisades geborgen und weitere 16 im Gebiet des sogenannten "Eaton Fire" in und um die Vorstadt Pasadena.

Unterdessen warnen die Behörden vor neuen starken Winden, die die Feuer gefährlich anfachen könnten. Mehr als 180.000 Menschen mussten in den vergangenen Tagen ihre Häuser verlassen. Bislang wurden gut 12.000 Gebäude zerstört. Allein im Stadtteil Pacific Palisades wurden mehr als 9.500 Hektar Fläche vernichtet.

Kalifornische Behörden: Aufräumarbeiten werden Monate dauern

Nach Einschätzung des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom könnte es sechs bis neun Monate dauern, die Trümmer nach den Bränden in Los Angeles wegzuräumen. Zunächst solle binnen zwei Wochen die Inspektion aller betroffenen Gebäude abgeschlossen werden, kündigte Newsom im Nachrichtensender CNN an.

In den kommenden Tagen und Wochen werde ein Haus nach dem anderen fotografiert und die Bilder auf eine Website hochgeladen, sagte der Gouverneur. So sollen die Bewohner Informationen über den Zustand der Gebäude bekommen, ohne dafür in die derzeit abgesperrten Gebiete fahren zu müssen. Viele wissen derzeit nicht, ob ihr Haus noch steht oder wie stark es beschädigt wurde.

