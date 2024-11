Nach Unwettern

Nach den schweren Unwettern in Spanien steigt die Zahl der Toten auf über 200. (Alberto Saiz/AP/dpa)

Nach Angaben von Verteidigungsministerin Robles wurden heute 500 zusätzliche Soldaten in die Katastrophengebiete entsandt. Sie sollen die sich bereits dort befindenden 1.200 Einsatzkräfte bei den Such- und Rettungsarbeiten unterstützen. Bei Bedarf werde weiter aufgestockt, erklärte Robles. Bei der Suche nach den Vermissten kämen zudem Drohnen und Spürhunde zum Einsatz. Am Dienstag waren extrem starke Regenfälle über Ost- und Südspanien niedergegangen und hatten Straßen mit schlammigen Wassermassen geflutet. Die Fluten türmten Autos übereinander, brachten Brücken zum Einsturz und überzogen ganze Städte mit Schlamm.

Besonders betroffen war die Region Valencia. Aber auch weitere Gebiete wie Andalusien leiden unter den Folgen der großflächigen Überschwemmungen.

