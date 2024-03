Feuer an der Crocus City Hall bei Moskau (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Mikhail Tereshchenko)

Die IS-Terrormiliz hatte den Überfall am späten Abend über den Kurznachrichtendienst Telegram für sich reklamiert. Nach Angaben des russischen Inlandsgeheimdienst FSB waren am frühen Abend mehrere bewaffnete Männer in Tarnkleidung in ein Veranstaltungszentrum eingedrungen und hatten das Feuer auf die Besucher eines Rockkonzerts eröffnet. Es kam es auch zu zwei Explosionen. Nach dem Angriff stand die Halle in Flammen. Spezialkräfte sind im Einsatz und fahnden weiter nach den Tätern. Es ist uklar, ob diese sich noch am Ort des Angriffs befinden.

Moskaus Bürgermeister Sobjanin sprach von einer "schrecklichen Tragödie". Er sagte alle Großveranstaltungen am Wochenende ab. Der Nachrichtenagentur Tass zufolge werden die Sicherheitsvorkehrungen an den Flughäfen und Bahnhöfen der Hauptstadt verstärkt.

Der Anschlag löste auch international Bestürzung aus. UNO-Generalsekretär Guterres sprach den Menschen in Russland sein tiefes Beileid aus. Ähnlich äußerten sich der EU-Außenbeauftragte Borrell sowie zahlreiche Staats- und Regierungschefs. Das Auswärtige Amt in Berlin forderte Aufklärung.

