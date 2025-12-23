Neun Menschen wurden bei der Tat am Sonntag nahe Johannesburg verletzt. Nach den Tätern werde gefahndet. Zwei mögliche Verdächtige seien identifiziert worden. Zwölf Bewaffnete hatten den Angaben zufolge im Township Bekkersdal aus zwei Autos heraus auf die Gäste einer Bar geschossen. Das Tatmotiv ist noch unbekannt. Zuletzt hatte es Anfang Dezember elf Todesopfer bei einem Schusswaffenangriff westlich der Hauptstadt Pretoria gegeben.
Südafrika kämpft seit Jahren mit einer der höchsten Kriminalitätsraten weltweit, die durch weit verbreitete Armut, soziale Ungleichheit und ineffiziente Strafverfolgung noch verstärkt wird.
Diese Nachricht wurde am 23.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.