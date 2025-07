Feuerwehrmänner am Ufer des Guadalupe River (AP / Michel Fortier)

Diese Zahl gab der Polizeichef der Region Kerr County bekannt. Manche der Todesopfer wurden in Autos gefunden, die von den Wassermassen des Guadalupe River weggespült worden waren. Zahlreiche Menschen werden noch vermisst, darunter 27 Mädchen, die an einem Jugendcamp am Ufer des Flusses teilgenommen hatten. Mehr als 850 Personen konnten bislang gerettet werden.

Der Fluss war bei starken Regenfällen ungewöhnlich schnell über die Ufer getreten; die Sturzflut traf die Menschen ohne Vorwarnung. In Washington erklärte Präsident Trump, Heimatschutzministerin Noem sei mit der Hilfe für das Unglücksgebiet beauftragt.

