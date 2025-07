Überschwemmungen in Texas (Julio Cortez/AP/dpa)

Allein in dem besonders betroffenen Ferienlager für Mädchen starben mindestens 27 Kinder und Betreuer. In den überfluteten Gebieten werden immer noch Menschen vermisst. Wegen des langen Wochenendes hatten viele Touristen in der Gegend gecampt.

Kritik gibt es daran, dass es trotz einer Unwetterwarnung des Nationalen Wetterdienstes erst in der Nacht Flutwarnungen und keine Evakuierungsanordnungen gab. Am Freitag war der Wasserstand des Guadalupe Rivers innerhalb von 45 Minuten um acht Meter gestiegen. Seit dem Amtsantritt von Präsident Trump wurden Mittel für Wetter- und Klimabehörden gekürzt und zahlreiche Wissenschaftler entlassen.

