Das berichten staatliche Medien unter Berufung auf die Katstrophenschutzbehörde. Heftige Regenfälle hatten mehrere Erdrutsche auf Hauptstraßen im Zentralen Hochland ausgelöst. Bahngleise und Fahrwege standen unter Wasser, Tausende Menschen saßen fest.
Die Überschwemmungen richteten große Verwüstungen in einer Region an, die schon vor Wochen unter Rekordniederschlägen und den Auswirkungen des Taifuns "Kalmaegi" zu leiden hatte.
Diese Nachricht wurde am 23.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.