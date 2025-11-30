Brandkatastrophe in Hongkong

Luftaufnahme der verbrannten Gebäude nach dem tödlichen Feuer, das in der Wohnsiedlung Wang Fuk Court im Stadtteil Tai Po ausgebrochen war. (Ng Han Guan / AP / dpa / Ng Han Guan)

Die Polizei gab die Zahl der Toten inzwischen mit 146 an. 100 Menschen würden noch vermisst. 79 seien verletzt worden. Ein Sprecher der Unfallabteilung sagte, Ermittler hätten bislang vier der acht Gebäude durchsucht.

Der Großbrand war am Mittwoch aus bisher ungeklärter Ursache in dem Hochhauskomplex ausgebrochen. Erst am Freitag konnte das Feuer vollständig gelöscht werden. Die Flammen hatten sich über Baugerüste aus Bambus ausgebreitet. An den Hochhaustürmen fanden Renovierungsarbeiten statt. Die Behörden nahmen inzwischen elf Menschen fest, unter anderem Mitarbeiter einer Baufirma.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.