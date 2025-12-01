Brandkatastrophe in Hongkong

Die Polizei gab die Zahl der Toten mit 151 an. Mehr als 40 Menschen würden noch vermisst. Zugleich teilte ein Sprecher mit, es könnten möglicherweise nicht alle Leichen geborgen werden. Man hoffe die Durchsuchung der Gebäude innerhalb von drei Wochen abzuschließen.
Der Großbrand war vergangenen Mittwoch aus bisher ungeklärter Ursache in dem Hochhauskomplex ausgebrochen. Die Flammen hatten sich über Baugerüste aus Bambus ausgebreitet. Die Behörden nahmen inzwischen 13 Menschen fest.
Diese Nachricht wurde am 01.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.