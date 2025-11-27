Löscharbeiten an den Hochhäusern. (Vernon Yuen / Nexpher via ZUMA Pre / Vernon Yuen)

Dutzende Menschen wurden den Behörden zufolge verletzt. Zur Zahl der Vermissten wurden keine neuen Angaben gemacht. Zuvor war von etwa 280 Bewohnern die Rede, die noch nicht kontaktiert werden konnten. Regierungschef Lee ordnete wegen des Großbrands eine Überprüfung aller öffentlichen Wohnsiedlungen an, die derzeit umfassend renoviert werden.

Das Feuer war aus bislang noch ungeklärter Ursache ausgebrochen und breitete sich über Baugerüste aus Bambus rasch aus. Es griff auf mehrere Hochhäuser der Anlage über. Die Polizei nahm drei Mitarbeiter einer Baufirma wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung fest.

