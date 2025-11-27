Löscharbeiten an den Hochhäusern. (Vernon Yuen / Nexpher via ZUMA Pre / Vernon Yuen)

Zur Zahl der Vermissten wurden keine neuen Angaben gemacht. Zuvor war von etwa 280 Bewohnern die Rede, die noch nicht kontaktiert werden konnten. Regierungschef Lee ordnete wegen des Großbrands eine Überprüfung aller öffentlichen Wohnsiedlungen an, die derzeit umfassend renoviert werden.

Das Feuer war aus bislang noch ungeklärter Ursache am Mittwoch ausgebrochen und hatte sich über Baugerüste aus Bambus rasch ausgebreitet. Es griff auf mehrere weitere Hochhäuser der Anlage über. Die Polizei nahm drei Mitarbeiter einer Baufirma wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung fest.

