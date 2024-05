Im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul mussten insgesamt rund 160.000 Menschen ihre Häuser verlassen. (Archivbild) (AFP / CARLOS FABAL)

128 Menschen würden noch vermisst, hieß es. Fast 400 Gemeinden sind von der schlimmsten Naturkatastrophe in der Geschichte des Bundesstaats Rio Grande do Sul betroffen. Mehr als 160.000 Menschen mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Bundeskanzler Scholz bekundete in einem Kondolenzschreiben an Staatsspräsident Lula da Silva seine Anteilnahme.

Brasilien hatte in den vergangenen Monaten immer wieder unter Extremwetterereignissen wie Hitzewellen und Starkregen gelitten.

