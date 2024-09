Der Taifun "Yagi" richtet in Vietnam schwere Schäden an und fordert Opfer. (Le Danh Lam / VNA / AP / dpa / Le Danh Lam)

Mindestens 63 Menschen seien bei dem Sturm ums Leben gekommen, teilte ein Sprecher der Rettungskräfte mit. Mehr als 40 weitere Personen würden vermisst, dazu gebe es hunderte Verletzte. Nach Regierungsangaben sind Militär und Polizei im Einsatz, um nach den Vermissten zu suchen.

Der Taifun war am Samstag an der Nordostküste Vietnams auf Land getroffen und hatte weite Teile von Industrie- und Wohngebieten verwüstet. Es kam zu starken Regenfällen, die zu Überschwemmungen und Erdrutschen führten. In der Provinz Phu Tho stürzte eine 30 Jahre alte Brücke ein.

