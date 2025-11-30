Hochwasser und Erdrutsche

Allein in Indonesien kamen nach jüngsten Angaben der Behörden 417 Menschen ums Leben. In Thailand wird die Zahl der Todesopfer mit 170 angegeben. Auch Malaysia berichtete von Opfern. Rettungs- und Hilfsorganisationen bemühen sich weiter, Zugang zu den betroffenen Gebieten zu erhalten. Nach offiziellen Anhaben sind über vier Millionen Menschen in der Region betroffen.
In der Straße von Malakka hatte sich ein Tropensturm gebildet, der eine Woche lang schwere Regenfälle mit sich brachte.
Diese Nachricht wurde am 30.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.