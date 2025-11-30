Hochwasser und Erdrutsche
Zahl der Toten in Indonesien steigt auf mehr als 400

Die Zahl der Todesopfer bei den massiven Überschwemmungen und Erdrutschen in Asien steigt weiter.

    Thailand, Songkhla: Autos und Häuser stehen in der Provinz Songkhla im Süden Thailands unter Wasser.
    Schwere Überschwemmungen in Südthailand. (Arnun Chonmahatrakool / AP / dpa / Arnun Chonmahatrakool)
    Allein in Indonesien kamen nach jüngsten Angaben der Behörden 417 Menschen ums Leben. In Thailand wird die Zahl der Todesopfer mit 170 angegeben. Auch Malaysia berichtete von Opfern. Rettungs- und Hilfsorganisationen bemühen sich weiter, Zugang zu den betroffenen Gebieten zu erhalten. Nach offiziellen Anhaben sind über vier Millionen Menschen in der Region betroffen.
    In der Straße von Malakka hatte sich ein Tropensturm gebildet, der eine Woche lang schwere Regenfälle mit sich brachte.
    Diese Nachricht wurde am 30.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.