Mehr als 270 Personen werden noch vermisst. Die tatsächliche Zahl der Opfer dürfte nach Einschätzung von Experten noch weit höher liegen. Die Lage in dem Bürgerkriegsland ist unübersichtlich. Rettungskräfte haben wenig Hoffnung, noch Überlebende aus den Trümmern zu bergen. Temperaturen von rund 40 Grad erschweren die Rettungsarbeiten. Zudem gibt es immer wieder leichtere Nachbeben.

Die Weltgesundheitsorganisation hat die höchste Notfallstufe für das Land ausgerufen. Es würden acht Millionen Dollar benötigt, um Leben zu retten und innerhalb der kommenden 30 Tage Krankheitsausbrüche zu verhindern, teilte die WHO in Genf mit. Wegen der eingeschränkten Versorgungsmöglichkeiten bestehe ein hohes Infektionsrisiko. Auch sei vielerorts die Strom- und Wasserversorgung unterbrochen.

Der Einsatz internationaler Hilfsorganisationenen läuft langsam an. Der Projektmanager des Myanmar-Büros der österreichischen Hilfsorganisation Sonne, Meissner, erklärte, man versuche nun, in besonders betroffene Bereiche im Zentrum des Landes zu gelangen. Die Hilfe werde vor allem über lokale Behörden koordiniert, sagte Meissner im Deutschlandfunk . Er deutete an, dass sich die Armee kaum an den Rettungseinsätzen beteilige.