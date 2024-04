In einem Wasserkraftwerk am Stausee von Suviana in Norditalien hat es eine Explosion mit mehreren Toten gegeben. (AP / Michele Nucci)

Die Zahl der Todesopfer ist damit auf sieben gestiegen, wie die Behörden mitteilten. Das Unglück ereignete sich an dem Stausee Suviana in der Region Emilia-Romagna. Ersten Ermittlungen zufolge brach bei Arbeiten an einer Turbine ein Feuer aus. In der Folge kam es zu der Explosion und zu einem Wassereinbruch in das Kraftwerksgebäude. Der Staudamm wurde nicht beschädigt.

