Andalusien
Zahl der Toten nach Zugunglück in Spanien steigt auf 41

In Spanien ist die Zahl der Toten nach dem Zugunglück vom Sonntagabend auf 41 gestiegen.

    Rettungskräfte laufen zwischen den Trümmern der Züge.
    Nach dem Zugunglück werden weitere Opfer in den Trümmern vermutet. (AFP / HANDOUT)
    Wie die Regionalregierung von Andalusien mitteilte, wurde aus den entgleisten Waggons eine weitere Leiche geborgen. 39 Verletzte würden noch in Krankenhäusern behandelt, hieß es. Das Auswärtige Amt in Berlin geht davon aus, dass bei der Kollision zweier Hochgeschwindigkeitszüge auch Deutsche ums Leben gekommen sind. Die spanischen Behörden haben aber noch nicht alle Opfer identifiziert.
    Ministerpräsident Sánchez rief eine dreitägige Staatstrauer aus.
    Diese Nachricht wurde am 20.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.