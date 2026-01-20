Wie die Regionalregierung von Andalusien mitteilte, wurde aus den entgleisten Waggons eine weitere Leiche geborgen. 39 Verletzte würden noch in Krankenhäusern behandelt, hieß es. Das Auswärtige Amt in Berlin geht davon aus, dass bei der Kollision zweier Hochgeschwindigkeitszüge auch Deutsche ums Leben gekommen sind. Die spanischen Behörden haben aber noch nicht alle Opfer identifiziert.
Ministerpräsident Sánchez rief eine dreitägige Staatstrauer aus.
Diese Nachricht wurde am 20.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.