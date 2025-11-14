Nach Angaben der Wirtschaftsauskunftei Creditreform können aktuell knapp 5,7 Millionen Menschen ihre finanziellen Verpflichtungen dauerhaft nicht erfüllen, zwei Prozent mehr als vor einem Jahr. Zugenommen habe die Überschuldung vor allem bei jungen Menschen unter 30 Jahren und bei Älteren über 60. Laut Creditreform sind auch Personen mit mittleren oder überdurchschnittlichen Einkommen betroffen. Viele hätten ihre finanzielle Belastbarkeit überschätzt. Zudem hätten die Pandemie und die hohe Inflation die Ersparnisse vieler Verbraucher aufgezehrt.
Creditrefom wertet für seinen jährlichen "Schuldneratlas" anonymisierte Daten von amtlichen Registern, Online-Händlern und weiteren Quellen aus.
Diese Nachricht wurde am 14.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.