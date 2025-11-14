Schuldneratlas
Zahl der Überschuldeten erstmals seit 2018 wieder gestiegen

Die Zahl der überschuldeten Menschen in Deutschland hat zum ersten Mal seit 2018 zugenommen.

    Ein Kugelschreiber liegt auf Kassenzetteln und einer 2. Mahnung.
    Die Überschuldung der Menschen in Deutschland nimmt zu (Archivbild). (imago / U. J. Alexander / Udo Herrmann)
    Nach Angaben der Wirtschaftsauskunftei Creditreform können aktuell knapp 5,7 Millionen Menschen ihre finanziellen Verpflichtungen dauerhaft nicht erfüllen, zwei Prozent mehr als vor einem Jahr. Zugenommen habe die Überschuldung vor allem bei jungen Menschen unter 30 Jahren und bei Älteren über 60. Laut Creditreform sind auch Personen mit mittleren oder überdurchschnittlichen Einkommen betroffen. Viele hätten ihre finanzielle Belastbarkeit überschätzt. Zudem hätten die Pandemie und die hohe Inflation die Ersparnisse vieler Verbraucher aufgezehrt.
    Creditrefom wertet für seinen jährlichen "Schuldneratlas" anonymisierte Daten von amtlichen Registern, Online-Händlern und weiteren Quellen aus.
