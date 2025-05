Das Statistische Bundesamt erfasst Betriebe mit größerer wirschaftlicher Bedeutung (dpa/picture-alliance/Fredrik Von Erichsen)

Wie das Statitische Bundesamt mitteilte, wurden im ersten Quartal dieses Jahres rund 36.500 größere Betriebe gegründet. Das ist ein Plus von 11,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Zwar stieg gleichzeitig auch die Zahl der Betriebsaufgaben in diesem Bereich. Allerdings ergab sich insgesamt ein Plus von über 6.000 Firmen mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung.

Von einer solchen wird laut Bundesamt ausgegangen, wenn etwa ein Betrieb durch eine juristische Person oder von einer Person mit Handwerkskarte gegründet wird. Ausgenommen sind zum Beispiel Gründungen von Kleinunternehmen.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.