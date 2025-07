Durch das Hochwasser in China kamen viele Menschen ums Leben. (IMAGO / VCG / IMAGO)

Unter den Opfern sind nach Behördenangaben auch zahlreiche Bewohner eines Altenheims. Das Heim sei plötzlich von Wassermassen überflutet worden, hieß es. Rettungskräfte konnten die Pflegeeinrichtung wegen der starken Strömung zunächst nicht erreichen.

Der Pegel eines Stausees hatte infolge der Niederschläge den höchsten Stand seit seiner Inbetriebnahme vor 65 Jahren verzeichnet. Auch in der Stadt Chengde in der Provinz Hebei sowie in der Provinz Shanxi meldeten die Behörden Tote. In der Region wurden Straßen überflutet, Autos fortgerissen und Teile der Infrastruktur beschädigt.

In Teilen Chinas kommt es in den Sommermonaten immer wieder zu starken Unwettern.

