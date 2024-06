Ein Paar watet barfuss durch das Hochwasser in der Altstadt von Passau. (IMAGO / Sven Simon / IMAGO / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Nach Angaben des bayerischen Innenministeriums werden derzeit noch drei Menschen vermisst, darunter ein 22-jähriger Feuerwehrmann. Er war vor einigen Tagen mit einem Boot gekentert und verschwunden. Insgesamt sind bei den Überschwemmungen in Süddeutschland mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen.

Derweil fließen die Wassermassen in den Hochwassergebieten an der Donau nur langsam ab. Rund um Regensburg und Passau im Osten Bayerns bleibt die Lage angespannt. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor weiteren Unwettern, so etwa in Teilen Schwabens und Oberbayerns.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.