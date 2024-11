Bundesamt für Naturschutz

Die meisten Wölfe leben in Niedersachsen, Sachsen und Brandenburg. (picture alliance / imagebroker / David & Micha Sheldon)

Dabei seien mehr als 200 Rudel gezählt worden, die meisten davon in Brandenburg, Niedersachsen und Sachsen. Auch die Zahl der tot aufgefundenen Wölfe stieg an. Ein Großteil der 150 Tiere sei durch Verkehrsunfälle gestorben. In 13 Fällen habe es sich um illegale Tötungen gehandelt, in fünf Fällen wurde die Entnahme angeordnet. Grundlage des "Wolfsmonitorings" sind Nachweise wie Lebendfänge, Bildaufnahmen oder Kotproben.

Das Leibnitz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung meldete zuletzt, dass die Überlebenschancen für Wölfe in Deutschland besonders hoch seien, da es ausreichend Lebensraum und ein grundsätzliches Jagdverbot gebe.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.