"Wohneigentum ist ein wichtiger Garant für die Altersvorsorge, denn Altersarmut ist in der Regel Mieterarmut."

2022 sei er auf unter 44 Prozent gesunken, teilte das Pestel-Institut mit. Der langsame, nahezu kontinuierliche Anstieg der Wohneigentumsquote in den vorangegangenen Jahrzehnten sei damit gestoppt. Die geringste Quote im Städtevergleich hat Leipzig mit gut 13,3 Prozent, an der Spitze steht der rheinland-pfälzische Landkreis Südwestpfalz mit 72,3 Prozent. Institutsleiter Günther betonte, Wohneigentum sei ein wichtiger Garant für die Altersvorsorge. Altersarmut sei nämlich in der Regel Mieterarmut.

In Deutschland ist der Anteil der Wohnungseigentümer im europäischen Vergleich traditionell sehr niedrig. Unter 19 Staaten steht die Bundesrepublik auf dem vorletzten Platz vor der Schweiz. Platz eins belegt die Slowakei. Das Pestel-Institut hatte die Studie im Auftrag des Bundesverbandes Deutscher Baustoff-Fachhandel erstellt und auf der Messe Bau in München vorgestellt.

Hör-Tipp:

