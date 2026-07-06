Sicherheit

Die Zahl der Geldautomaten-Sprengungen ist stark zurückgegangen (Archivbild). (picture alliance)

Wie die Daten der R+V Versicherungen zeigen, gab es vergangenes Jahr fast 70 Prozent weniger Vorfälle als noch 2023. Die Versicherung führt das auf angepasste Sicherheitskonzepte zurück. Banken hätten etwa Vernebelungsanlagen, Geldfärbesystemen oder Pavillons aus Stahlbeton eingebaut. Das Bundeskriminalamt weist in dem Zusammenhang auf eine gute Zusammenarbeit zwischen Banken und Polizei hin. Zudem hätten deutsche Ermittlungsbehörden mit denen anderer Länder Festnahmen von international agierenden Banden erwirkt, die für zahlreiche Sprengungen verantwortlich seien.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.