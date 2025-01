Bundeswehr 2024

Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Anfrage des BSW hervor, über die die Zeitung Welt berichtet. Demnach waren von den insgesamt mehr als 20.000 neu eingestellten Soldatinnen und Soldaten rund 2.200 bei Dienstantritt erst 17 Jahre alt. Seit Erfassung der Daten 2011 lag dieser Wert noch nie so hoch.

Die Praxis, Minderjährige in der Bundeswehr zu beschäftigen, ist umstritten. Deutschland ist Unterzeichner des Fakultativprotokolls der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen. Demnach gilt für Mitglieder der Streitkräfte ein Mindestalter von 18 Jahren. Die Bundesregierung sieht in der Rekrutierung von 17-Jährigen keinen Verstoß gegen das Fakultativprotokoll. Zur Begründung heißt es, Minderjährige würden nicht verpflichtend zum Wehrdienst gezogen und auch nicht unmittelbar in Feindseligkeiten eingesetzt.