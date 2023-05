Britischer Geheimdienst

Zahl russischer Deserteure ist deutlich gestiegen. (picture alliance / dpa / Ramil Sitdikov)

Zwischen Januar und Mai hätten russische Militärgerichte mehr als 1.050 Fälle von Fahnenflucht behandelt, teilte das britische Verteidigungsministerium in London mit und berief sich dabei auf Recherchen unabhängiger russischer Journalisten. Die Zahl liege damit schon jetzt deutlich höher als im gesamten vergangenen Jahr, hieß es. Gerichtsakten ließen zudem die Vermutung zu, dass die meisten der Deserteure zu Bewährungsstrafen verurteilt würden, um sie erneut im Krieg einsetzen zu können.

Das Bundesinnenministerium veröffentlichte auf Anfrage der Linken Zahlen zu den Asylanträgen russischer Wehrdienst-Verweigerer in Deutschland. Demnach beantragten seit Kriegsbeginn fast 2.500 Russen im wehrfähigen Alter Asyl. Erst in 814 Fällen wurde bislang entschieden; in nur 55 Fällen davon positiv.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.