Ein Mehrfachraketenwerfer feuert auf eine ukrainische Stellung (Das Bild stammt vom russischen Verteidigungsministerium). (Uncredited / Rusian Defense Minist / Uncredited)

Das meldet die Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Daten der ukrainischen Luftwaffe. Demnach wurden im Oktober mehr als 270 Raketen auf die Ukraine abgefeuert und damit mehr als in jedem anderen Monat seit Anfang 2023. Im Vergleich zum September war dies ein Anstieg um 46 Prozent. Zudem setzte Russland im Oktober fast 5.300 Drohnen mit hoher Reichweite ein.

Die russischen Angriffe konzentrieren sich vor allem auf die Energieinfrastruktur. Aus Sicht der ukrainischen Regierung und ihrer Verbündeten handelt es sich um eine gezielte Strategie, um die Zivilbevölkerung zu zermürben. Die Ukraine reagiert darauf mit Angriffen auf russische Öldepots und Raffinerien, um die für Moskau wichtigen Energieexporte zu treffen und eine Benzinknappheit herbeizuführen.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.