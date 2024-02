Ein Güterzug mit zahlreichen Fracht-Containern. (picture alliance / Johannes Gloeckner | Johannes Gloeckner)

Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf Aufstellungen des Deutsche-Bahn-Konzerns. Demnach sind zum Beispiel hunderte Millionen Euro für einen neuen Güterverkehrs-Korridor von Uelzen nach Halle aktuell nicht abrufbar. Vom Aufschub betroffen sind auch der für den europäischen Güterverkehr zentrale Zulauf für den Schweizer Gotthardtunnel zwischen Karlsruhe und Basel sowie ein Abschnitt im nordrhein-westfälischen Oberhausen, der den Anschluss an die Nordseehäfen der Niederlande verbessern sollte. Verzögern dürften sich zudem die Verlegung eines Bahnhofs in Brandenburg, um das Tesla-Werk in Grünheide besser an den Güterverkehr anzuschließen, und die Digitalisierung der S-Bahn in Hamburg. Statt solcher Projekte solle zunächst die Sanierung des bestehenden Netzes angegangen werden, heißt es.

Der Bundestag hatte gestern nach mehrwöchiger Verzögerung den Haushalt über insgesamt fast 477 Milliarden Euro verabschiedet.

