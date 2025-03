Nordmazedonien

Von 50 überprüften Lokalen hätten nur 22 eine gültige Genehmigung gehabt, sagte eine Regierungssprecherin in Skopje.

Bei dem Brand in der Nacht zum Sonntag waren in der Stadt Kocani 59 zumeist junge Menschen ums Leben gekommen . Es gab etwa 150 Verletzte. Das Feuer brach aus, als während eines Konzerts in dem Nachtclub Pyrotechnik gezündet wurde. Später stellte sich heraus, dass Sicherheits- und Brandschutzauflagen nicht eingehalten worden waren.