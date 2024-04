Auch in Sydney gab es eine Demonstration gegen Gewalt gegen Frauen (AAP / IMAGO / STEVEN MARKHAM)

Gestern fanden sogenannte " No more"-Demonstrationen in Ballarat und Newcastle statt. Heute versammelten sich die Menschen unter anderem in Sydney und Adelaide, und forderten Maßnahmen gegen die Ermordung oder Vergewaltigung von Frauen in Australien. Für morgen sind ebenfalls zahlreiche Kundgebungen geplant, unter anderem in der Hauptstadt Canberra. Daran will auch Premierminister Albanese teilnehmen. Er bezeichnete die Gewalt gegen Frauen in seinem Land als "Epidemie". Genug sei genug, Australien müsse etwas tun.

Anlass für die Kundgebungen war eine Welle der Gewalt gegen Frauen. Nach Angaben der Regierung wurde in diesem Jahr bisher im Durchschnitt alle vier Tage eine Frau getötet. Zuletzt sorgte ein Messerangriff in Sydney mit sechs Toten für Entsetzen, bei dem der Täter offenbar gezielt Frauen attackierte.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.