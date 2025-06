Sieg von Paris Saint-Germain

Zusammenstöße zwischen Feiernden und Polizei in Paris. (picture alliance / dpa / MAXPPP / Julien Mattia / Le Pictorium)

Das teilte das Innenministerium in einer vorläufigen Bilanz mit. In Nordfrankreich wurde ein Polizist ins künstliche Koma versetzt, nachdem er von einem Böller am Kopf getroffen worden war. Auch in Paris und anderen Städten seien Einsatzkräfte mit Feuerwerkskörpern beschossen worden. Zahlreiche Autos seien angezündet und Geschäfte geplündert worden. In Dax in Südfrankreich wurde ein Jugendlicher am Rande einer Fan-Feier erstochen. Landesweit wurden nach Angaben des Innenministeriums 559 Menschen festgenommen.

Paris Saint-Germain hatte gestern in München das Champions-League-Finale gegen Inter Mailand mit 5 zu 0 gewonnen.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.