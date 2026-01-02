Das teilte die zuständige Ermittlungsbehörde mit. Bei den Festgenommenen handele es sich um Mittelsmänner, Projektberater, Bauunternehmer und Mitglieder der Eigentümervertretungen von Wohnanlagen. Es bestehe der Verdacht auf Korruption bei Gebäudesanierungen.
Hongkongs Regierungschef Lee hatte nach einem Brand in einem Hochhaus-Komplex im November einen Untersuchungsausschuss eingesetzt. Dieser befasst sich ebenfalls mit dem Problem der Korruption und soll auch mögliche Preisabsprachen bei der Auftragsvergabe in der Baubranche untersuchen.
Diese Nachricht wurde am 02.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.