Hongkong
Zahlreiche Festnahmen wegen Verdachts auf Bau-Korruption

‍Im Zuge eines verstärkten Vorgehens gegen Korruption im Bausektor sind in Hongkong 21 ‌Menschen festgenommen worden.

    Blick auf die Skyline von Hong Kong
    Korruption im Bausektor ist in Hongkong ein Problem; jetzt gab es in diesem Zusammenhang zahlreiche Festnahmen (dpa / Imaginechina)
    Das teilte die zuständige Ermittlungsbehörde mit. Bei den Festgenommenen handele es sich um Mittelsmänner, Projektberater, Bauunternehmer und Mitglieder der Eigentümervertretungen von Wohnanlagen. Es bestehe der Verdacht auf Korruption bei Gebäudesanierungen.
    Hongkongs Regierungschef Lee hatte nach einem Brand in einem Hochhaus-Komplex im November einen Untersuchungsausschuss eingesetzt. Dieser befasst sich ebenfalls mit dem Problem der Korruption und soll auch mögliche Preisabsprachen bei der Auftragsvergabe in der Baubranche untersuchen.
    Diese Nachricht wurde am 02.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.