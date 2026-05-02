Frühlingsbeginn

Traditionell wird dabei mit Muskelkraft an zentraler Stelle im Ort ein Baumstamm aufgestellt. Meist ist er angestrichen und mit bunten Bändern und Girlanden geschmückt. Das Brauchtum, dessen Herkunft nicht eindeutig geklärt ist, markiert den Frühlingsanfang und den Beginn des Monats Mai, der für Wachstum und Fruchtbarkeit steht. Zur Tradition gehört mancherorts auch der Maibaum-Klau. Dabei wird versucht, Stämme aus Nachgemeinden zu entwenden. Die Stämme werden deshalb von Heimat- oder Burschenvereine vor dem Aufstellen oft Tag und Nacht bewacht. Immer wieder kommt es bei Maibaum-Bräuchen auch zu Unfällen. In Österreich wurde ein Feuerwehrmann verletzt, als ein Stamm auseinanderbrach.
Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.