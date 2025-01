Glatteis-Unfall bei Kierspe im im westlichen Sauerland. (Markus Klümper / dpa / Markus Klümper)

Allein in Baden-Württtemberg registrierte die Polizei mehr als 500. Mehrere Menschen wurden verletzt. Der Deutsche Wetterdienst rief die Bevölkerung auf, möglichst zuhause zu bleiben. Am Flughafen Stuttgart war der Betrieb zeitweise stark beeinträchtigt. In Bayern kam es zu Unterrichtsausfällen. Nach Angaben des Bayerischen Rundfunks starben mindestens zwei Autofahrer auf eisglatten Straßen. Auch für zahlreiche weitere Bundesländer, etwa Nordrhein-Westfalen und Sachsen, gab der Wetterdienst Glatteiswarnungen aus.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.