Die DGB-Kundgebung zum Tag der Arbeit in Nürnberg (dpa / Pia Bayer)

Der Vorsitzende der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, Vassiliadis, warnte in einer Erklärung vor sozialpolitischen Rückschritten in Deutschland. Die Beschäftigten seien nicht die Verursacher der aktuellen Wirtschaftskrise, sondern die Leidtragenden.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst sprach sich bei einer Kundgebung in Mühlheim an der Ruhr für ein Bündnis aus Gewerkschaften, Arbeitgebern und Politik aus. Was dem im Wege stehe, sei allerdings der Umgang miteinander, sagte der CDU-Politiker. Es werde zu viel übereinander geschimpft.

Neben Gewerkschafts-Veranstaltungen gibt es zahlreiche weitere Demonstrationen, in Berlin zum Beispiel die sogenannte "Revolutionäre 1.Mai-Demo". Im vergangenen Jahr beteiligten sich laut Behördenangaben rund zehntausend Menschen. Die Berliner Polizei bereitet sich mit mehr als 5.000 Kräften auf einen Einsatz vor.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.