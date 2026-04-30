Der Deutsche Gewerkschaftsbund plant viele Veranstaltungen zum Tag der Arbeit. (Archivbild) (IMAGO / IPON / IMAGO / IPON)

Die zentrale Kundgebung des DGB mit der Vorsitzenden Fahimi ist in Nürnberg geplant. Die Vorsitzende der IG-Metall, Benner, spricht bei einer Demonstration in München. Bundesarbeitsministerin Bas, SPD, tritt bei einer DGB-Veranstaltung in Duisburg auf. An anderen Orten nehmen auch Politikerinnen und Politiker von CDU/CSU, AfD, Grünen sowie Linkspartei an Kundgebungen teil.

Neben den Gewerkschafts-Veranstaltungen finden morgen zahlreiche weitere Demonstrationen statt, in Berlin zum Beispiel die sogenannte Revolutionäre 1.Mai-Demo. Im vergangenen Jahr beteiligten sich laut Behördenangaben rund zehntausend Menschen. Die Berliner Polizei bereitet sich mit rund 5.300 Kräften auf einen Einsatz vor.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.