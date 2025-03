Internationaler Frauentag

Bundespräsident Steinmeier spricht während einer Matinee zum Internationalen Frauentag im Schloss Bellevue. (Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)

In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern ist der 8. März zudem ein gesetzlicher Feiertag. Der internationale Frauentag soll unter anderem an eine strukturelle Ungleichbehandlung von Frauen erinnern. Gestern hatte Bundespräsident Steinmeier die Gesellschaft davor gewarnt, in traditionelle Rollenbilder zurückzufallen. In einer Rede im Schloss Bellevue sagte das deutsche Staatsoberhaupt, weltweit erweckten populistische Parteien den Eindruck, Gleichberechtigung sei eine fixe Idee progressiver Kräfte. Dabei sei sie kein Luxusproblem, sondern stärke Wirtschaft und Sozialstaat.

Weiter beklagte der Bundespräsident, auch in Deutschland nehme die Frauenfeindlichkeit zu, vor allem im Internet.

